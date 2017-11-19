Van'da göreve başlayan güvenlik korucularının yemin töreni

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde 126 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Edremit Kaymakamlığı tarafından yapılan mülakat ve özel yetenek sınavlarını başarıyla geçen 126 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, davetlilere güvenlik korucularının eğitim süreçlerini anlatan bir video izletildi.

Judo, karate, boks ve yakın koruma eğitimlerinde öğrendikleriyle hazırladıkları gösterileri sahneleyen güvenlik korucuları, daha sonra Jandarma Özel Harekat ve komandolarla hazırladıkları Ay-Yıldızlı koreografiyi sergiledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en kritik dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

"İstikbalimiz için adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya, boyunduruk altına alınmaya çalışılıyor." diyen Zorluoğlu, iddialı, vizyoner, güçlü, kendi hedefleri olan ve bu hedeflere kararlı şekilde yürüyen Türkiye'nin bazı kesimlerin işine gelmediğini, ülkenin alan el değil, veren el olmasını hazmedemediklerini vurguladı.

- "Türkiye tüm sıkıntıları aşacak güçtedir"

Türkiye'nin mazlumların ve mağdurların umudu olmasını, uluslararası alanda üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstün olmasını bazılarının arzu etmediğini kaydeden Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"(Dünya 5'ten büyüktür) denmesini bir türlü kabullenemiyorlar. Türkiye bu nedenle onları rahatsız ediyor. İstiyorlar ki Türkiye, eski Türkiye gibi kendine biçilen rolü sesini çıkarmadan oynasın yerine getirsin. Türkiye kendi iradesini ortaya koydukça, masaya yumruğunu 'bende varım' diye vurdukça bizi durdurmak için kirli planlar bir bir ortaya konuyor. Bu planlar içinde milletin iradesini tankla topla darbe girişimiyle esir alma, teröre ve terör örgütlerine gizli ya da aleni şekilde destek verme, sahiplenme var. Planların içinde etnik, mezhep kışkırtıcılığı, figüran olarak PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C var. Herkes şunu bilsin ki Türkiye binlerce yıllık devlet geleneğiyle bu sıkıntıları aşacak güçtedir. Bin yıldır bu coğrafyada bizler birilerinin ikramıyla durmuyoruz. Bin yıldır Anadolu'da bizler verdiğimiz onlarca, yüzlerce binlerce, milyonlarca şehit temeliyle buradayız. Onların kanları bu toprakları suladıkça sonsuza kadar bu topraklarda bizler var olmaya devam edeceğiz."

Koruculuğun bir meslek olmaktan öte vatan vazifesi olduğuna dikkat çeken Zorluoğlu, çok önemli bir görevi ve şerefli sorumluluğu üstlenen güvenlik korucularına başarı diledi.

Hükümetin tasarrufuyla Türkiye genelinde güvenlik korucularında bir gençleştirme yapıldığını, Van'da da 2 bin 488 güvenlik korucusunun kendi istekleriyle emekliye sevk edildiğini belirten Zorluoğlu, "Şu an kentte 4 bin 976 kahraman, bu vatan için gecesini gündüzüne katarak mücadele eden güvenlik korucumuz var. Gençleştirme ile yaş ortalaması 44 iken şu anda ilimizde güvenlik korucularımızın yaş ortalaması 33'tür. Hükümetimizin, devletimizin kararlı duruşu, bizlerin etkin koordinasyonuyla polisimiz, jandarmamız, askerimiz ve güvenlik korucularımızın vatanperver mücadelesiyle bu bölgede ve Türkiye'de terörün kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanı Atıf Çiçekli ise yıllardır bu topraklarda Kürt ile Türk'ü ayırmak, devlet ile millet arasına mesafe koymak için türlü oyunların tezgahlandığını ifade etti.

Dünyanın farklı ülkelerinin, gizli servislerinin 35 yıldır çıkardıkları fitne ve ayrımcılığı kendilerine taşeron edindikleri hain PKK terör örgütü üzerinden sürdürdüğünü kaydeden Çiçekli, şunları söyledi:

"35 yıldır terörle mücadelede devam eden, azim ve kararlı mücadelemiz sonucunda nihayet terör örgütünün beli kırılmış ve eylem kabiliyeti minimize edilmiştir. Terörle mücadelede saha bilgisi ve topluma entegrasyonu çok kuvvetli olan güvenlik korucularımız bizim en önemli ve kıymetli müdahale unsurlarımızdan biri olarak, yıllardır milletine ve devletine gururla, onurla hizmet etmektedirler. Bu yıl bu kahraman vatan evlatlarının arasına 126 yiğidi daha ekledik. Yaptığımız ilanlara çok sayıda korucu adayı başvurdu, bu başvurular içinden milli ve yerli değerlere en çok sahip olan, vatan ve görev bilinci en yüksek olan adaylar arasından bu 126 kardeşimiz zorlu mülakatlar neticesinde tek tek seçildi. İlçemizde riskli kamu kurumlarını korumanın yanında önleyici kolluk hizmetlerinde de faydalandığımız güvenlik korucularımız operasyonlarda da son derece başarılı sonuçlar alarak göğsümüzü kabartmaktadır."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da yemin edecek güvenlik korucularının onur, gurur ve heyecanı hep birlikte yaşadıklarını bildirerek, "Kahraman korucularımız milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba, eş ve akrabalarınızın huzurunda, gerektiğinde vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda canlarını seve seve feda edeceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. İçeceğiz bu ant, vatan sevgisi, vazife, şeref ve namus anlamında olup, aynı zamanda karaman bir güvenlik korucusu olduğunuzun mukaddes bir simgesi olacak. Sağ elinizi şanlı bayrağımızın üzerine koyarak, dinimizin, bayrağımızın vatanımızın, namusumuzun, Cumhuriyet'imizin, demokrasimizin, Türki̇ye'mi̇zi̇n, sol elinizi ise silah arkadaşınızın omuzuna koyarak yüce milletimizin korucusu olduğunuzu, Allah'ın ve milletimizin şahitliğinde tüm dünyaya ilan etmiş olacaksınız." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından güvenlik korucuları yemin etti.



Törende, yakın koruma eğitimi kapsamında hazırlanan kurtarma operasyonu tatbikatı sahnelendi. Senaryo gereği bir vatandaşa silahlı saldırıda bulunan iki kişi, güvenlik korucuları tarafından kuru sıkı tabancalar kullanılarak etkisiz hale getirildi. Gerçeği aratmayan tatbikat, törene katılanlardan büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın çeşitli marşları seslendirdiği tören ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, güvenlik korucularının aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.