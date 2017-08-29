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Van'da jandarmadan sürücülere lokum ikramı

- İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardıkları sürücülere lokum ikram etti

Van'da jandarmadan sürücülere lokum ikramı

VAN (AA) - Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulaması kapsamında durdurdukları sürücülere lokum ikramında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, "Frene değil kurala güven" çalışması kapsamında trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler, kentin farklı yerlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında sürücüleri durdurdu.

Ekipler, trafik kurallarına uymaları, hız yapmamaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardıkları sürücülere, lokum ikram etti. Ekipler, araç sahiplerine "lokum gibi tatlı bir bayram geçirmeleri" dileğinde bulundu.

Jandarma ekiplerinin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu, mutlu ve sağlıklı geçirmesi için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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