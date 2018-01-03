Van'da kadına şiddete soruşturma

VAN (AA) - Van Cumhuriyet Başsavcılığından, kentteki bir hastanenin önünde yaşanan ve amatör kameraya yansıyan kadına şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün bir erkeğin bir kadına şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.



Bazı basın yayın organlarında, "bebeğin yanında bir kadına tekme üzerine tekme atan şahıs" başlıklı haberin yayımlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde amatör kamera ile çekilen görüntülerde, erkek bir şahsın yanında bulunan ve eşi olabileceği değerlendirilen kadına tekmeler attığı, kadının ise 'ya tamam ayıptır' şeklinde sözler söylemesine rağmen erkek şahsın kadına tekmeler atmaya devam ettiği olayda, hastanenin kamera kayıtları incelenmiştir. Dün saat 10.20'de 1-2 aylık bebeği olduğu değerlendirilen kadına, yaklaşık 25-30 yaşlarında başında bere ve üzerinde koyu renkli kaban bulunan bir erkek şahıs tarafından tekmeler atıldığı, kadının uyarılarına rağmen erkek şahsın fiiline devam ederek tekme ve yumruk atmaya devam ettiği ve kadının olay yerinden uzaklaşıp gittiği görülmüştür."



Yaşanan bu olaya dair kolluk birimlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığına herhangi bir şikayetin intikal etmediği aktarılan açıklamada, "Ancak suçun vasıf ve mahiyeti göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı, mağdur bakımından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki tedbirler alınacaktır." ifadesi kullanıldı.



