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Van'da karla mücadele çalışması gece de sürdürülüyor

- İçişleri Bakanlığınca KHK ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gece de yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor

Van'da karla mücadele çalışması gece de sürdürülüyor

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, bir süredir etkisini sürdüren kar ve soğuk hava nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için ana arterler, toplu taşıma araçlarının kullanıldığı güzergahlar ve bazı ara sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Yolların yanı sıra kaldırımları kürek ve kar püskürtme araçlarıyla temizleyen ekipler, tuzlama çalışması da yapıyor.

Ekipler dondurucu soğuğa rağmen çalışmalarına gece de devam ediyor.

Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de soğuk hava nedeniyle buzlanmanın yaşanabileceği rakımı yüksek noktalarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücüleri araçlarına zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Aralarında Sıhke Gölü'nün de bulunduğu bazı göl ve göletler kısmen dondu.

Bölgedeki yaban hayvanları ile kuşlar kar ve buz nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.


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Karla MücadeleKışSoğuk HavaVan
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