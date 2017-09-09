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Van'da kavga sırasında bir kadının öldürülmesi

- İki aile arasında çıkan kavgada bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Van'da kavga sırasında bir kadının öldürülmesi

VAN (AA) - Van'da iki aile arasında çıkan kavgada bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlının tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta İpekyolu ilçesi Akköprü Mahallesi Şantiye Yolu Sokak'ta iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu olayla ilgisi bulunmayan Gurbet Özata'nın boynuna isabet eden mermi ile hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve olay yerinde bulunan görgü tanıklarından alınan ifadeler doğrultusunda Özata'nın öldürülmesi olayına karışan Ş.G., A.G. ve F.G'nin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, "Gözaltına alınan şahısların ikamet ve üst aramalarında olayda kullanılan tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetKadınVan
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