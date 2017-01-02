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Van'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

- Muradiye ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist, operasyonla gözaltına alındı - Teröristin bulunduğu evde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Van'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

VAN (AA) - Van'da saldırı hazırlığı yapan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Muradiye ilçesinde saldırı hazırlığında olan örgüt mensubunun operasyonla yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Örgüt mensubunun ikametinde yapılan aramada, 2 AK 47 uzun namlulu silah, 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak, şöyle denildi:

"PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

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MuradiyeOperasyonTerörTerör örgütü PKKVan
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