Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Van'da şehit polis için tören

- Özalp ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Saka'nın cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit polis için tören

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka için tören düzenlendi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene, Vali Murat Zorluoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, şehidin silah arkadaşları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından silah arkadaşları, Saka'nın tabutunu omuzlarına alarak, tekbirler eşliğinde uçağa kadar taşıdı.

Şehit Saka'nın naaşı, dualarla memleketi Sivas'a uğurlandı.

- Validen taziye mesajı

Van Valisi Murat Zorluoğlu, şehit olan polis memuru Saka için yayımladığı taziye mesajında, "Muradiye ilçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Adnan Saka kardeşimiz, 09.09.2017 tarihinde, görev dönüşü geçirdiği elim trafik kazası sonucunda şehit olmuştur. Şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatı mensuplarımıza sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, dün Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrilmiş, kazada polis memuru Adnan Saka şehit olmuş, 3 polis memuru da yaralanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Şehit UğurlamaTORENVan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5