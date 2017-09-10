Van'da şehit polis için tören

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka için tören düzenlendi.
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene, Vali Murat Zorluoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, şehidin silah arkadaşları, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından silah arkadaşları, Saka'nın tabutunu omuzlarına alarak, tekbirler eşliğinde uçağa kadar taşıdı.
Şehit Saka'nın naaşı, dualarla memleketi Sivas'a uğurlandı.
- Validen taziye mesajı
Van Valisi Murat Zorluoğlu, şehit olan polis memuru Saka için yayımladığı taziye mesajında, "Muradiye ilçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Adnan Saka kardeşimiz, 09.09.2017 tarihinde, görev dönüşü geçirdiği elim trafik kazası sonucunda şehit olmuştur. Şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatı mensuplarımıza sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.
Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, dün Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrilmiş, kazada polis memuru Adnan Saka şehit olmuş, 3 polis memuru da yaralanmıştı.