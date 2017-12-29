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Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu

- Yolcu otobüsü ile metruk binalarda yapılan aramalarda 15 bin paket kaçak sigara bulundu

Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde yolcu otobüsü ile metruk binalarda yapılan aramalarda 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gevaş ilçesi Balaban Mahallesi'nde, Van-Bitlis karayolunda seyir halindeki turizm firmasına ait yolcu otobüsü durduruldu.

Araçta yapılan aramada koltuklara gizlenmiş 3 bin paket kaçak sigara bulundu, otobüse el konuldu.

Ayrıca, İl Jandarma KOM ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gölardı Mahallesi'nde bulunan metruk binalarda kaçak sigara depolandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Metruk binalarda yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaçak SigaraVan
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