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Van'da tarihi eser operasyonu

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kacakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü...

Van'da tarihi eser operasyonu

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kacakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çalışmalar kapsamında Şemsibey Mahallesi'ndeki evde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen çok sayıda tarihi eser bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, K.H'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, eserlerin incelemek üzere Van Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarihi Eser KaçakçılığıVan
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