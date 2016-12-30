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Van'da terör operasyonları

- İl genelinde düzenlenen operasyonlarda uzun namlulu 3 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'da terör operasyonları

VAN (AA) - Van'da terör örgütüne yönelik operasyonlarda uzun namlulu 3 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışmalarda 12 adet 85 milimetre anti tank PG 7 roket mühimmatı, 3 roket sevk fişeği, 3 kalaşnikof uzun namlulu silah, çok miktarda fişek ele geçirilmiştir. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

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