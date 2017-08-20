Van'da terör operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 5 mutfak tüpü ile yaşam malzemesi bulunan 2 sığınak tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkapı Mahallesi Karakaya Yaylası'nda jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 5 mutfak tüpü ile yaşam malzemesinin yer aldığı 2 sığınak belirlendi.

Yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terörle mücadele çalışmaları devam edecek.

