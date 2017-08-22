Van'da üç teröristin etkisiz hale getirilmesi

ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalına yönelik, üç silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatında, iki silah mevzisinin de imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Van'ın Gürpınar ilçesinde icra edilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç terörist, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca vurularak etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında bölgedeki iki ağır silah mevzisi de imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin, dün il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan araca bomba yüklediğinin tespit edildiği bildirilmişti.

Terör saldırısında kullanılmak üzere Van'a gönderilen bomba yüklü araç ile içindeki iki terörist, İl Jandarma Komutanlığınca dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.