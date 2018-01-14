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Van'da uyuşturucu operasyonu

- Kamyonette 8 kilo 190 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'da kamyonette yapılan aramada 8 kilo 190 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ocak'ta Kurubaş mevkisinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada aracın stepnesine gizlenmiş 11 paket halinde 8 kilo 190 gram eroin ele geçirildi.

Kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuVan
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