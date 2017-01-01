Van'da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

VAN (AA) - Van'da 2017'nin ilk bebeği, saat 00.05'te doğdu.

Sancılarının artması üzerine eşi tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran Nermin Kıyak (38), saatler 00.05'i gösterdiğinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

11. gebeliğinde 3 kilo 955 gram ve 52 santimetre boyunda sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren anne Kıyak, daha önce biri düşük olmak üzere 4 çocuğunu kaybetti.

Anne Kıyak, sağlıklı bir çocuk daha dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşarken, baba Hüseyin Kıyak ise yılın ilk dakikalarında baba olmanın sevincini yaşadı.

Baba Kıyak, "2017 yılının beşinci dakikasında baba oldum. Cenabıallah herkese kısmet etsin. Sorunsuz bir doğum geçirmemizi sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hastane yönetimi, yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın taktı, 2016'nın son dakikalarında dünyaya gelen bebeklere ise bebek seti hediye etti.



