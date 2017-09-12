Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Van'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

- Van-Hakkari karayolunda beton mikseri, kamyonet ve zırhlı polis aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Van'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

VAN (AA) - Van-Hakkari karayolunda 3 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari'den Van istikametine gelen 06 DT 7795 plakalı beton mikseri, aynı yönde giden 34 FZM 43 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet de yol kenarındaki zırhlı polis aracına çarptı. Kazada, beton mikseri ve kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yaklaşık bir saat kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıVan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5