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Van'daki bebek cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

- 38 günlük bebeği öldürdükleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan anne ile bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir kişiye de 15 yıl hapis cezası verildi

Van'daki bebek cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

VAN (AA) - Van'da 38 günlük bebeği öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına anne P.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer tutuklu sanıklar F.A. ve Y.G. ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını vererek sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.A'ya, "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl, anne P.T'ye, "Alt soydan birini öldürme, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Y.G'ye de "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme eylemine yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca, 26 Ocak'ta yaşanan olayda ihmali olduğu iddia edilen bazı Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılması için Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.



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