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Van'daki kavgaya 6 tutuklama

- İpekyolu ilçesinde 2 aile arasında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Van'daki kavgaya 6 tutuklama

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, 2 aile arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi'nde 7 Aralık 2017'de karşılaşan ve aralarında 3 yıldır bir hayvanın ölümü nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İki aileden yaklaşık 30 kişinin katıldığı kavgada başından yaralanan Necmettin Genç (43), tedavi gördüğü hastanede 24 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Çalışma başlatan polis, Genç'in ölümüne neden olduğu iddia edilen 8 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlıların evlerindeki aramada, 2 tabanca, çeşitli ebatlarda 33 fişek, 11 sopa, 2 demir çubuk ve levye bulunmuştu.




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