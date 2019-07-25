Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin dünya
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu
“hepsiyurtdışından“, Türk tüketicisinin hizmetinde
İşte “hepsiyurtdışından“!
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı

Van'daki "PSİ Engil 207 GES"te yarın üretime başlanacak

- Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait Van'daki PSİ Engil 207 GES'te yarından itibaren ticari enerji üretimine başlanacağı belirtildi

Van'daki
banner17

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Van'daki PSİ Engil 207 GES'te yarından itibaren ticari enerji üretimine başlanacağı bildirildi.

Akfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Van ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/7999-11/04027 lisans numaralı, 13 MW kurulu güç kapasiteli PSİ Engil 207 GES'inin, Enerji Bakanlığı tarafından bugün mevzuata uygun olarak geçici kabulünün yapıldığı belirtildi.

Söz konusu santralde yarından itibaren ticari enerji üretimine başlanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Santralin yıllık 19,9 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, yatırım programına uygun şekilde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 25 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 480 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 1501 GWs elektrik üretim kapasitesine ulaşmıştır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akfen Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5