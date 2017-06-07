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Van'daki terör operasyonu

- Başkale'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eryeler'in cenazesi memleketine uğurlandı

Van'daki terör operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in (24) cenazesi memleketine uğurlandı.

Şehit Eryeler için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Eryeler'in Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın yaptığı duadan sonra silah arkadaşlarının omzunda Türk Hava Kuvvetleri uçağına bırakılan şehit Eryeler'in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Törene, Vali İbrahim Taşyapan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgenaral Arif Çetin, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

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