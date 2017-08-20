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Van'daki terör operasyonu

- Gürpınar ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu olduğu belirlendi - Saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında bölgede arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, hava harekatında kullanıldığı belirlenen, üzerinde "İyiki varsın Eren, ruhun şad olsun" yazılı mühimmat parçalarına ulaştı

Van'daki terör operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birinin örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

İlçenin kırsalında saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı sonrası operasyon görüntüleri basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle operasyon bölgesine hareket etmesi, bölgedeki arama tarama faaliyeti ile ele geçirilen silah ve mühimmatlar görülüyor.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında bölgede çalışma yürüten güvenlik güçlerince alınan kayıtta, hava harekatında kullanıldığı belirlenen, üzerinde "İyiki varsın Eren, ruhun şad olsun" yazılı mühimmat parçaları da bulunuyor.

Görüntülerde ayrıca operasyon sonrası helikopterle birliklerine dönen askerlerin, komutanları tarafından karşılanması da yer alıyor.
- Sözde bölge sorumlusu da etkisiz hale getirildi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu "Aras" kod adlı M.E. olduğu belirlendi.
Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
- Teröristler 3 saldırının faili çıktı

İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada öldürülen 4 teröristin geçen yıl AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, geçen ay da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmeleri ile 15 Ağustos'ta Van Başkale Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili olduğu duyurulmuştu.

Operasyonda 2 M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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GürpınarTerör OperasyonuVan
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