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Van'daki terör operasyonunda 5 barınak kullanılamaz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı, bidon ve hortum ile su hattı döşenmiş 5 barınak kullanılamaz hale getirildi.

Van'daki terör operasyonunda 5 barınak kullanılamaz hale getirildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 barınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonları aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesine bağlı Çizgili Mahallesi kırsalında, "Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş" operasyonu düzenleyen ekipler, teröristlerin kullandığı, jelikan bidon ve hortum ile su hattı döşenmiş 5 barınağı tespit ederek kullanılamaz hale getirdi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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