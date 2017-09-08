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Van'daki trafik kazası

- Kazada hayatını kaybeden 8 kişi Özalp ilçesinde defnedildi

Van'daki trafik kazası

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 8 kişi Özalp ilçesinde toprağa verildi.

Van-Özalp Karayolu'nun 15. kilometresinde 65 ET 593 ile 34 YC 3581 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Abdullah Beyaztaş, Emin, Mahsun, Selman Özemre ile İhsan, Muhammet, Ayten ve Rüya Gülden'in cenazeleri İpekyolu ilçesine bağlı Sağımlı Mahallesi'ne getirildi.

Cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan Süngül Özemre'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
DefinTrafik KazasıVan
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