"Varto'da önemli su kaynaklarına işaret eden noktalar var"

MUŞ (AA) - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alper Baba, Muş'un Varto bölgesinde önemli su kaynaklarına işaret eden noktalar gördüklerini belirtti.

"Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme Projesi" kapsamında ilin sıcak su haritasının çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Muş Alparslan, Dokuz Eylül ve Niğde Ömer Halisdemir üniversiteleri iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, kentin sıcak su haritasının çıkarılması için bir haftadır çalışma yürüten bilim adamları, Muş ve ilçelerindeki sıcak su kaynaklarından örnekler alarak ölçümler yaptı.

Bilim adamları, Muş Alparslan Üniversitesinde düzenledikleri basın toplantısında, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Baba, jeotermal enerjinin yenilenebilir, ekonomik ve sürdürülebilir olduğunu söyledi.

- "Kırsal kalkınmaya destek sağlar"

Türkiye'nin enerji kaynaklarının önemli bir kısmının petrol, doğalgaz ve kömüre bağlı olduğunu anlatan Baba, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çok ciddi çalışma yapılmaktadır. Rüzgar, güneş, bunun yanında da jeotermal önemli bir yer tutuyor. Jeotermalin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor. Muş'un jeotermal potansiyeli geliştirilirse, kırsal kalkınmaya ciddi destek sunacaktır. Biliyoruz bu bölgede ciddi anlamda volkanik aktiviteler var. Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı ve Varto Kalderası bunun birer örneğidir. Varto bölgesinde önemli su kaynaklarına işaret eden noktalar gördük. Bu çalışmadan sonra yeraltının tomografik yapısını ortaya çıkaracağız."

- "Çok sayıda diri fay var"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de bir haftalık çalışma sırasında bölgede çok sayıda diri fay olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Sözbilir, "Yeni fay hatlarıyla karşılaştık. Muş bölgesinde ciddi anlamda çok büyük depremler olmuş. Bu fayların imar haritalarına eklenmesi gerekiyor." dedi.