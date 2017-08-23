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"Vatan nöbeti beklerken değil kaçarken yakalandın"

- FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında, sanıklardan MAK ekibinin üyesi eski astsubay İlyas Yaşar, tüm uyarılara rağmen siyasi söylemlerde bulununca yerine oturması istendi - Mahkeme Başkanı Baştoğ: - "Kimse gelip seni kışlanda yakalamadı, arazide kaçarken yakalandın. Kimse seni vatan nöbeti beklerken yakalamadı, bunları anlat"

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasında, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, söz verildiğinde siyasi söylemlerde bulunan sanığa, "Kimse gelip seni kışlanda yakalamadı, arazide kaçarken yakalandın. Kimse seni vatan nöbeti beklerken yakalamadı, bunları anlat." dedi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmada, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden eski astsubay İlyas Yaşar'a söz verildi.

Üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Yaşar'ın, kendisini savunmaktan çok siyasi içerikli söylemlerde bulunup dava dosyasıyla ilgili olmayan kişileri itham etmesi dikkati çekti.

Diğer birçok sanık gibi tanık ifadelerini yeniden okuyan Yaşar'ın, bununla yetinmeyip davayla ilgisi olmayan köşe yazılarını da aktarması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ duruma müdahale etti.

Baştoğ, yaklaşık 3 saat savunma yapan sanığı, "Savunmasının dışına çıkmaması" konusunda defalarca uyarmak zorunda kaldı.

Sanıktan, "Kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili savunma yapmasını" isteyen Baştoğ, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse gelip seni kışlanda yakalamadı, arazide kaçarken yakalandın. Kimse seni vatan nöbeti beklerken yakalamadı, bunları anlat. Savunmanda akşama kadar köşe yazıları okuyarak süreyi geçirmeye çalışma. Savunmanın dışına çıkıyorsun, ithamlarda bulunuyorsun, algı oluşturmaya çalışıyorsun."

Baştoğ, uyarılarını dikkate almayarak siyasi söylemlerde bulunmaya devam eden sanıktan yerine oturmasını istedi.

Ara verilen duruşmaya sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edilecek.

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Emirşah BaştoğFetöİlyas YaşarMuğlaSuikast Girişimi Davası
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