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Vatan nöbetinde eller tetikte oruç açıyorlar

- Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda kahramanca mücadele eden özel harekat polisleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kale görünümlü üs bölgelerinde iftar ediyor

Vatan nöbetinde eller tetikte oruç açıyorlar

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU/NECMİ ERTUŞ - Hakkari'de PKK'lı teröristlere karşı etkin mücadele yürüten özel harekat polisleri, bir yandan da ramazan coşkusu yaşıyor.

Bölgenin zorlu coğrafyasında huzur ve güvenlik için terörle mücadeleyi amansız şekilde yürüten özel harekat polisleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kale görünümlü üs bölgelerinde iftar ediyor.

İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler, dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.

Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı termal kameralarla her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor.

Üs bölgelerinde milletin huzuru ve vatanın bütünlüğü için 7 gün 24 saat nöbet tutan güvenlik güçleri, teröre geçit vermiyor.

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