"Vatan Şairi"nin evine ziyaretçi ilgisi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eserlerle "kent müzesi" haline getirilen Namık Kemal Evi'ni geçen yıl 2 bin 600 kişi gezdi.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan 3 katlı evin, 1933'te restore edildikten sonra Namık Kemal Evi olarak ziyarete açıldığını söyledi.

Kurt, Namık Kemal Evi'nin en çok ilgiyi öğrencilerden gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl ilgi her zamanki gibi yüksekti. Öğrenciler tarihe çok meraklı oldukları için sürekli buraya gelip bizlerden bilgi alıyor. Bu bina tarihi Tekirdağ ahşap evleri örnek alınarak yapıldı. Evin yapımında, eşyaların toplanmasında Tekirdağ eşrafının payı var. Namık Kemal Evi aynı zamanda kent müzesi olma özelliğini de taşıyor." dedi.

Evde Namık Kemal'e ait mürekkep hokkası ve yazı kaleminin olduğunu dile getiren Kurt, "Namık Kemal'in 24 eserinin 24'ü de burada bulunuyor. 48 sene yaşamış, 24 eser yazmış. Öyle basit eserler değil. Her tarafı Tekirdağ kokan bir Namık Kemal Evi yaptık." ifadelerini kullandı.

