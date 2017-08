Vatan topraklarından ayrı bayram

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Ülkelerinde 2011'den bu yana devam iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bir bayramı daha topraklarından ve akrabalarından uzakta geçirecek olmanın burukluğunu yaşıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde kalan yaklaşık 8 bin 100 Suriyeliden 978'i Kurban Bayramı öncesi ülkelerine gitti.

Geriye kalan çoğu yaşlı Suriyeli ise kendilerine "ensar" olan Türkiye'de bayramı karşılamaya hazırlanıyor.

Türk yetkililerin, sığındıkları barınma merkezinde tüm ihtiyaçlarını karşıladığı Suriyeliler, sağlanan tüm imkanlara rağmen vatan topraklarından ve yakınlarından uzakta bir bayramı daha karşılamanın hüznünü yaşıyor.

Kimi gözü yaşlı halde ülkesinde geçirdiği bayramları anlatıp anılarını yaşatmaya çalışan kimi de ziyaret edemediği yakınlarının özlemini çeken Suriyeli sığınmacılar, bir sonraki bayramı ülkelerinde karşılamayı umut ediyor.

Suriyeli 67 yaşındaki Melek Abdullah, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıl önce sığındıkları Türkiye'de vatan topraklarından uzakta 14. bayramlarını geçireceklerini söyledi.

Ülkesine ve oradaki bayramlara hasret kaldıklarını belirten Abdullah, şöyle devam etti:

"Burada huzur ve güven içerisindeyiz ancak bayram bizim için hüzün dolu. Ülkemizdeyken bayram öncesi mutfaklarda tatlı bir telaş olurdu, misafirlerimize ikram edeceğimiz yemeklerimizi, tatlılarımızı büyük bir sevinçle hazırlardık. Çarşı dolup taşardı, birbirimize bayramlık hediyeler alırdık, küçükler büyüklerini ziyaret ederdi, o günleri çok özlüyorum. Suriye'de hala çocuklar var, kardeşlerim orada, vatanımı özlüyorum. Çocuklarımın her biri bir yerde. Buradayım, bayram geliyor ama hiçbir bayram benim ülkemde geçirdiğim bayramların yerini tutamaz, orası bambaşka. Çok güzel günlerdi ancak olaylardan sonra biz Türkiye'ye geldik, her türlü yardımı bize sağladılar, bize burada bayramlarımızı yaşatmaya çalıştılar. Vatanımızda geçirdiğimiz bayramları aratmamaya çalıştılar, Allah'a çok şükür bize Müslüman bir ülkede yaşamayı nasip etti. Türkler bizim yaşadıklarımızı hissedebiliyor."

- En büyük temennisi ülkesinde savaşın son bulması

Abdullah en büyük temennisinin ülkesinde savaşın son bulması ve bir sonraki bayramı vatanında geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Muhammed Hasan Kerrimo (75) ise gözyaşları içinde vatanına olan hasretini anlatmaya çalıştı.

Yaklaşık 7 yıl önce Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını kaydeden Kerrimo, "Ülkemden çıkarken arkama baktım 'Bir daha tekrar geri dönebilecek miyim' diye kendime sordum ve ağlayarak doğup büyüdüğüm topraklarımı terk etmek zorunda kaldım." dedi.

Ülkesinde geçirdiği eski bayramları hasretle yad eden Kerrimo, kadınların bayram öncesi en güzel tatlıyı yapma telaşına girdiğini ancak burada içlerindeki acı nedeniyle o güzel telaşların yaşanmadığını söyledi.

Rağiba Tamaşe (48) de ailesinin her bir üyesinin farklı yerlerde olduğunu, çoğundan haber dahi alamadığını anlattı.

Bayramın gelmesine sevinemediklerini ifade eden Tamaşe, "İçimizde büyük bir burukluk var. Bu ülkemize geri dönene kadar devam edecek. Ülkemizdeyken bayram geldiğinde seviniyorduk ama şimdi bayram geliyor boğuluyor gibi oluyorum." diye konuştu.

Emeni Hebel (29) ise en büyük burukluğu her bayram sabahı yaptıkları kabir ziyaretlerini gerçekleştirememek olduğunu anlattı.

- Türkiye, bayramda da onların yanında

Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi Koordinatörü Halit Özbek ise yaklaşık 6 yıl önce kurulan merkez bünyesinde 3 bin 500'ü çocuk olmak üzerine 8 bin 100 Suriyelinin barındığını söyledi.

Suriyelilerin bayram burukluğunu yaşamamaları adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Özbek, bayram öncesi AFAD ve Türk Kızılayı tarafından tedarik edilen kurban etlerinin aile sayılarına göre konteynırlara dağıtıldığını söyledi.

Yetim çocuklar başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi çocukları da bayramlık kıyafetlerle sevindirdiklerini kaydeden Özbek, bayram namazlarını da merkezde Suriyelilerle kılarak onların yalnızlığını unutmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Misafir olarak ağırladıkları Suriyelilerin her türlü ihtiyacı için büyük hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Özbek, "İnşallah bir an önce Suriye'deki iç karışıklık sona erer ve bu insanlar ülkelerine döner. Biz ne kadar bu insanlarla iyi ilgilensek de neticede her şey vatan... İnşallah Allah bir sonraki bayramı kendi ülkelerinde geçirmeyi nasip eder." diye konuştu.

Özbek, barınma merkezindeki 978 kişinin bayram dolayısıyla Cilvegözü Sınır Kapısından ülkesine gittiğini de aktardı.