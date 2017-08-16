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Vatandaşın sorunu "dostane" çözüldü

- KDK, vatandaşların yaşadığı sorunları "dostane çözüm yolu" çerçevesinde çözdü - Kurum, bu yılın ilk yarısında "dostane çözüm yolu" ile 979 dosyayı sonuçlandırdı

Vatandaşın sorunu

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vatandaşların sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve ulaşım konularında yaşadıkları sorunları "dostane çözüm yolu" kapsamında idarelerle görüşmeler yaparak çözüme kavuşturdu.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan Kurum tarafından, 2013'ün mart ayından bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, uzlaşı ve ara buluculukla sorunları çözmeyi amaçlayan Kuruma çok sayıda başvuru yapıldı.

Bakanlıklar başta olmak üzere kurumlara çeşitli tavsiye kararları gönderen KDK, "dostane çözüm yolu" kapsamında da yaptığı görüşmelerle mağduriyetleri giderdi.

Kurum, bu yılın ilk yarısında "dostane çözüm yolu" kapsamında 979 dosyayı idareyle yaptığı görüşmelerle sonuçlandırdı.

KDK, başvuru üzerine, bir belediyede çalıştıktan sonra nakille başka kuruma geçen engelli memurun ödenmeyen sosyal denge tazminatına ve ikramiyesine ilişkin "dostane çözüm yolu"na gitti. Bu çerçevede idareyle yapılan görüşmeler sonrasında engelli memur, söz konusu ödemelerine kavuştu.

Sağlık sorunları yaşaması nedeniyle tayin isteyen başka bir engelli memurun ataması da ikili görüşmeler sonrasında istediği kuruma yapıldı.

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"Dostane Çözüm Yolu"AnkaraKamu Denetçiliği Kurumu
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