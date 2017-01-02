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Vatandaşın 'yeşil yollar'da seyahati için üretim yapıyorlar

Yılda 25 milyon fidan üreten Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürlüğü, senede 1 milyon çalı türü çeşitli süs bitkisi de yetiştirerek, karayollarının yeşillendirilmesini sağlıyor.

Vatandaşın 'yeşil yollar'da seyahati için üretim yapıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Yılda 25 milyon fidanın üretildiği Eskişehir Orman Fidanlığı Müdürlüğünün yetiştirdiği çalı türü süs bitkileri, İç Anadolu Bölgesi'ndeki karayollarının yeşillendirilmesinde kullanılıyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığı Müdürlüğü, yıllık ortalama 25 milyon fidan üretiminin yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla refüj ağaçlandırmalarında kullanılan ateşdikeni, dağmuşmulası, kadıntuzluğu, karamuk, mahonya, katırtırnağı, sabin ardıcı gibi süs bitkileri yetiştirilmesi için de hamle yaptı.

Kurum, 2014 yılında 350 bin, 2015 yılında 500 bin olan süs bitkisi üretimini bu yıl 1 milyona çıkartarak, Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacının büyük bir kısmı karşılıyor.

"Tüm yolları ağaçlandırıyoruz"
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Türkiye'nin yeşillendirilmesiyle görevlendirilmiş bir kurum olarak yoğun bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Orman ağaçlarının yanında bu yıl 1 milyon süs çalısı ürettik. Bunlar yolların, refüjlerin yeşillendirilmesinde kullanılıyor. Onların sevkiyatına başladık. Bahar aylarına kadar söz konusu fidanların dikimini bitirmemiz gerekiyor. Yeşil yollarda halkımızın yolculuk etmesini ve çevrede erozyonla mücadeleyi sağlayacağız. İç Anadolu Bölgesi'ndeki yolların yeşillendirilmesinde kullanılan süs bitkilerini pek çok kente gönderiyoruz. Yollarımız yeniden imarı kapsamında Bakanlığımızın talimatıyla karayollarımızın ağaçlandırılmasına önem veriyoruz. Bölgemizdeki tüm yolları ağaçlandırıyoruz."

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