Vatandaşlar ile mülteciler

ÇORUM (AA) - Çorum'da mülteci ve göçmenler ile vatandaşlar, cami bahçesinde kurulan "İyilik ve Kardeşlik Sofrası"nda iftar yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ve İl Müftülüğünce Akşemseddin Camisi'nin bahçesinde, "İyilik ve Kardeşlik Sofrası" adıyla düzenlenen iftarda, kentteki Irak, Suriye ve Afganistanlı mülteciler ve göçmenlerle vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

İl Müftüsü Ahmet Akın, burada yaptığı konuşmada, geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinliğe destek veren iş adamı ve hayırseverlere teşekkür etti.

Ramazanın birlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Akın, zekat ve fitre vermenin önemine değindi.

Ezanın okunmasının ardından yaklaşık 2 bin kişi iftarını yaptı. Yemeğin ardından dua edildi.







