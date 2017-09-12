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Vatandaşlar ormandaki yangını söndürmek için seferber oldu

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda iki gün önce başlayan örtü yangını vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı - Vatandaşlardan Yıldırım: - "Bu ormanlar hepimizin, ciğerimiz yanıyor, lütfen herkes gelsin yardım etsin"

Vatandaşlar ormandaki yangını söndürmek için seferber oldu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda iki gün önce başlayan örtü yangını vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta İznoz mevkisinde iki gün önce ormanlık alanda başlayan örtü yangınına, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıkamış Belediyesi, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, Erzurum, Gümüşhane ve Rize Orman Müdürlüklerine ait arazözler müdahale etti.

Sarıkamış Belediyesi rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için ilçe merkezinde anons yaparak vatandaşları desteğe çağırdı.

İtfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi de olası zehirlenmeler ile yaralanmalara karşı bölgede hazır bekletiliyor.

- "Belediyenin anonsundan sonra geldik"

Yangının söndürülmesi için seferber olan vatandaşlardan Volkan Tekbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin anonsundan sonra ormanlık alana gelerek söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Tekbaş, örtü yangınının zaman zaman tekrar başladığını belirterek, "Halk olarak 2 otobüs geldik, yaklaşık 25-30 kişiyiz. Gücümüz yettiğince yangına müdahale etmeye çalışıyoruz. Otlar çok kuru ağaçlardan düşenler, yerdeki otlar bu konuda vatandaşların uyarılması lazım." ifadesini kullandı.

Bülent Yıldırım ise yangının söndürülmesi için Sarıkamış'tan geldiğini ifade ederek, "Sarıçam ormanları Türkiye'de sadece burada yetişiyor. Yaklaşık 3 gündür sarıçam ormanlarına ateş düşmüş belediyenin anonsu üzerine buraya geldik." dedi.

Çevre illerden de ekiplerin geldiğini anlatan Yıldırım, "Diğer vatandaşlar da lütfen gelsinler yardım etsinler 15-20 kişiyle kontrol altına alınacak bir yangın değil. Bu ormanlar hepimizin, ciğerimiz yanıyor, lütfen herkes gelsin yardım etsin." diye konuştu.

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