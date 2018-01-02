Vatandaşlardan

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar, otoyola yayaların geçmesini önlemek için bariyer yapılmasını protesto etti.

Bir grup, Keşan-Edirne karayolunun Paşayiğit Mahallesi bölümünü trafiğe kapattı. Otoyolda bariyer çalışması yapan işçiler, eylem üzerine buradan ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Jandarma Komutanlığı ile Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri vatandaşları ikna ederek yolu trafiğe açtı.

Paşayiğit Mahallesi Muhtarı Ahmet Kaya, mahallelinin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını belirterek, "Hayvanlarımızı, tarım araçlarımızı, cenazelerimizi ve yaşlılarımızı nasıl yolun karşısına geçireceğiz? Yaklaşık 4-5 kilometre ileride döner kavşak yaptılar. Bizim mahallenin ortasından yolu kullanma şansımız yok. Biz şu an yetkililerden bir cevap alamıyoruz. Bize burada 300 metre bir alan boş bırakılırsa ışıkla ya da sinyalizasyon sistemiyle araçların veya yayaların geçmesini sağlarız." ifadelerini kullandı.



