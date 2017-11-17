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Vatandaşlardan Mehmetçik'e mektup

- "15'lilerin torunlarının" başlattığı ''Mehmetçik'e Mektup'' kampanyasıyla, binlerce mektup toplandı

Vatandaşlardan Mehmetçik'e mektup

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Tokat Dernekler Federasyonu (ESTOKDEF)’nun başlattığı, ‘’15'lilerin Torunlarından Mehmetçik'e Mektup’’ kampanyasıyla, binlerce mektup toplanıyor.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanında açılan stantta, sınır ötesi ve sınır bölgelerinde görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere binlerce mektup toplandı.

Kampanya standını Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da ziyaret etti. Mehmetçik'e gönderilmek üzere bir mektup da kendisi yazan Kadıoğlu, ‘’Tokatlı kardeşlerimiz özellikle geçmiş ve geleceği birleştirmek üzere bir çadır kurmuşlar. Geçmişe ve geleceğe selam ediyorlar, biz de kendileri vasıtası ile hem şehit olan dedelerimize buradan minnetlerimizi şükranlarımızı gönderiyoruz hem de dağlarda sınırlarda, sınır ötesi topraklarda vatan için nöbet tutan şehit dedelerimizin torunlarına selam ediyoruz. Allah güç kuvvet versin.’’ dedi.

AA muhabirine konuşan Esenyurt Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Salih Yılmaz,‘’ Bu kampanyada amacımız gençlerimize Çanakkale ruhunu aşılamak, onları bayrak sevgisiyle vatan sevgisiyle mayalamak. Bu kapsamda Esenyurt genelindeki tüm ilkokullarda 6 bin mektup öğrenciler tarafından yazıldı. Yazılan bu mektuplar Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sınır boylarında ve sınır ötesinde görev yapan askerlerimize moral verilmesi için ulaştırılacak.’’ ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stant 19 Kasım Pazar gününe kadar yazılan mektupları toplamaya devam edecek.

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