Vatandaşlardan "papağan yakalama" operasyonu - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evden kaçan papağan, itfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanamayınca devreye vatandaşlar girdi - Kuş seslerini taklit eden ve telefondan papağan sesi açan vatandaşlar, zaman zaman yakınlaşsalar da Sultan cinsi papağan kaçmayı başardı

11 Ocak 2018 Perşembe 15:50