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Vatandaşların çağrı merkezinden şaşırtıcı istekleri

- Çağrı merkezi "Oğluma kız istiyorum vermiyorlar, başkanımız isteyebilir mi", "Otobüste altın takma dişimi kaybettim, bulabilir misiniz", "İnternetim gitti, oyunum yarım kaldı, yardımcı olabilir misiniz?" gibi sıra dışı isteklere de tanık oluyor

Vatandaşların çağrı merkezinden şaşırtıcı istekleri
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İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Beyaz Masa Birimi ve Çağrı Merkezi, vatandaşların sıra dışı ve şaşırtıcı isteklerine tanık oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve sorunları zamanında çözebilmek amacıyla 2011 yılında Çağrı Merkezi kuruldu.

Vatandaşla ilgili istek ve şikayetlerde birebir iletişime geçmeyi tercih eden, on binlerce çağrı ve başvuruyu yanıtlayan iki birim 15 kişilik, 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlara telefon üzerinden yardımcı oluyor.

İlçe sakinleri çevre temizliğinden sahipsiz hayvanların toplanmasına, bozuk yollarla ilgili taleplerden bank, oyun grubu ve spor aletlerinin tamirine kadar her türlü konuda ilgili birime yönlendiriliyor.

Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi ekipleri sorunları hızla çözüme kavuştururken bir yandan da çağrı merkezini arayanlardan şaşırtıcı ve ilginç talepler de geliyor.

Vatandaşlardan bazıları çağrı merkezini özel hastaneden randevu almak, bir damacana su istediğini söylemek ve hava durumunu öğrenmek gibi sebeplerden de arıyor.

Çağrı merkezi "Oğluma kız istiyorum fakat vermiyorlar, başkanımız isteyebilir mi", "Otobüste altın takma dişimi kaybettim, bulabilir misiniz", "İnternetim gitti oyunum yarım kaldı, yardımcı olabilir misiniz" gibi sıra dışı isteklere de tanık oluyor.



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Beyaz Masa BirimiÇağrı MerkeziEyüpsultan Belediyesi
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