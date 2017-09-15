Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Vatandaşların darbettiği uyuşturucu satıcısı yakalandı

- Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla vatandaşların darbettiği şüpheli, evinde 800 uyuşturucu hap ele geçirilince tutuklandı

Vatandaşların darbettiği uyuşturucu satıcısı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla vatandaşların darbettiği, evinde 800 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi Kocavezir Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.M'yi darbettiğini belirleyen polis, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi.

Zanlının evinde narkotik köpeği kullanarak arama yapan ekipler, 800 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5