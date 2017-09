Vatanlarından uzakta bayram heyecanı ve hüznü

ANKARA (AA) - ECENUR ÇOLAK - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları'nı kazanarak Türkiye'de eğitimlerini sürdüren Kamerun, Burkina Faso, Vietnam ve Çin'den Müslüman öğrenciler, Kurban Bayramı'nda vatanlarından uzakta olmanın hüznünü, başka bir ülkede bayram geçirmenin ise heyecanını yaşıyor.

Kamerun, Burkina Faso, Vietnam ve Çin'den gelerek Türkiye'de eğitimlerine devam eden uluslararası öğrenciler, Türkiye Bursları'nın Hamamönü Ofisi'nde, Kurban Bayramı'na dair duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü öğrencisi Kamerunlu Abdullah Tomdana, ülkesinde ve Türkiye'de geçirdiği bayramları şu ifadelerle anlattı:

"Ülkemde 3 gün süren bayramda her ev kurban keser. Durumu iyi olanlar her gün, olmayanlar da bir gün kurban keser. Etlerin çoğunu da fukaraya dağıtırız, kalanını da evde pişiririz. Türkiye'ye geldikten sonra yurtta kaldığım için kurban kesme faaliyetlerine çok fazla katılamadım, sadece davet edilen yerlere gidip misafir olduk. İlk geldiğim yıl bayramı Türk arkadaşlarımla çok güzel şekilde geçirdik. Kurban etinden bize de ikram ettiler. Allah onlardan razı olsun. Geçen sene de Çadlı arkadaşlarla burada kurban kestik. Kurban etiyle geleneksel yemeklerimizi yaptık, et dağıttık. Bu bayramı da çok şükür Türkiye'de arkadaşlarla geçireceğiz."

Türkiye'de bayramlar çok güzel geçse de ülkesindeki bayramları ve ailesini çok özlediğini dile getiren Tomdana, ailesine ve Kamerun'daki arkadaşlarına selamlarını iletti.



Tomdana, Türkiye'deki öğrencilik deneyimlerine ilişkin, "Türkiye'de öğrenci olmak çok güzel. YTB, dünyanın dört bir yanından öğrencileri bir araya getiriyor. Türkiye, eğitimimiz için burs sağlıyor. Türkiye, bu sayede çok büyük hayır yapıyor. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti devletine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'ye geldiğimde yeni bir dünyanın kapıları açıldı"

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören Vietnam Müslümanlarından Arifine, çoğunluğu Budist olan ülkesinde az da olsa Müslüman nüfusun bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ülkesindeki Kurban bayramlarında camilerde kurban eti dağıtıldığını ifade eden Arifine, ailelerin büyük bayram sofraları kurduğunu belirtti.

Arifine, "Vietnam'da Müslüman nüfus az ama yine de Kurban Bayramı bizim için çok önemli. Her yıl çok güzel şekilde kutluyoruz. Mesela Vietnam'da da aileler veya akrabalar bir araya gelerek bir ineği kurban kesiyor. Bunu sadece kendileri için değil daha fakir ve ihtiyaç sahipleri için yapıyor. Yani rızkımızı paylaşıyoruz, Kurban Bayramı'nın bu yönü çok önemli." diye konuştu.

Bu yıl da Türkiye'deki arkadaşlarıyla kurban kesip et dağıtacağını, tanıdıklarıyla bayramlaşarak güzel bir bayram geçireceğini ifade eden Arifine, Türkiye'de yaşadığı öğrencilik hayatıyla ilgili de şunları söyledi:

"Buraya gelmeden önce Türkçe bilmiyordum ama öğrendikten sonra Türkçe'yi çok sevdim. Bence Türkçe çok güzel bir dil. Dilin yanı sıra Türk halkı da çok iyi ve samimi. Bize yardımcı olmak için her zaman ellerinden geleni yapıyorlar. Türk arkadaşlarım da bana çok yardım ediyor. Özellikle Ankara'da okumak da güzel ve sakin bir şehir olduğu için çok keyifli. Türkiye'ye geldikten sonra yeni bir dünyaya adım atmış oldum ve çok beğendim."

- "Türkiye'de kurban etinin kesilir kesilmez dağıtılması çok güzel"

Lise öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumaya başlayan Burkina Fasolu Abdülaziz Sawadogo da lise yıllarında arkadaşlarıyla geleneksel Afrika kıyafetlerini giyerek camide bayram namazı kıldıklarını anlattı.

Namazdan sonra arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıklarını, fotoğraflar çektiklerini belirten Sawadogo, Türkiye'deki kurban bayramlarının çok keyifli geçtiğini kaydetti.

Kurban kesme ve et dağıtımına da katıldığını dile getiren Sawadogo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemde daha önce böyle faaliyetlere katılmamıştım. Burada ise beraber tekbirler getirerek kurban kesiyoruz, fakirlere et dağıtıyoruz. Bu faaliyetlere katıldığım için çok mutlu oluyorum. Burkina Faso'da ise bayramın ilk günü namaza kadar oruç tutuyoruz. Namazlarımızı kıldıktan sonra kurbanlarımızı kesiyoruz, orucumuzu da kurban etiyle açıyoruz. Kurban etlerini de ikinci gün ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz ancak Türkiye'de kurban kesilir kesilmez eti hemen dağıtılıyor. Böyle olması çok güzel."

- "Umarım herkesin bayramı çok mutlu geçiyordur"

Hacettepe Üniversitesinde Pazarlama Bölümü'nde yüksek lisans yapan Çinli Müslüman "Hui"lerden Sofia Yanrong Fan ise ülkesinde Kurban Bayramı sabahı herkesin bayramlıklarını giydiğini, bayram namazından sonra bayramlaştıklarını ve kalabalık bayram sofraları kurduklarını söyledi.

Bayramlarda çocuklara çeşitli hediyeler verildiğini ve akraba ziyaretlerinin yapıldığını dile getiren Fan, "Kurban Bayramı'nda biz de diğer Müslümanlar gibi kurban kesiyoruz. Kurban etlerini paylaşıyoruz, zengin olanlar ihtiyaç sahipleriyle kurban etlerini paylaşıyor. Bu, Türkiye'deki ilk Kurban Bayramı'm, bu nedenle çok heyecanlıyım. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Umarım herkesin bayramı çok mutlu geçiyordur." dedi.