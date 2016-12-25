Vatikan'da Noel Bayramı ayini

VATİKAN (AA) - Hristiyanlık'ta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı, Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'da Papa Franciscus'un yönettiği ayinle kutlandı.

Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılan Noel ayini, Katolik Kilisesine bağlı monsenyörler, kardinaller ve Papa'nın gelişiyle başladı. Ayinin başında bebek İsa heykelini öpen Papa, törene katılanları takdis etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, ayinde yaptığı konuşmayı, savaş ve şiddet mağduru çocuklara ayırdı.

Doğumunu kutladıkları çocuğun (Hazreti İsa) kendilerini sorguladığını ifade eden Papa, günümüzde dünyaya gelen çocukların büyük acılar çektiğini belirtti.

Ruhani lider, bugünkü çocukların, anne baba şefkatiyle büyümesi gerekirken, bombalardan kaçmak için sığınaklarda hayatlarını geçirdiğini, ellerinde oyuncak olması gerekirken silahlar bulunduğunu ya da botlarla göç etmek zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Bazilikadaki geleneksel Noel ayini, "Tu scendi dalle stelle (Sen yıldızlardan iniyorsun)" ilahisi ve Papa Franciscus'un bebek İsa heykelini, bazilika içinde yapılan, Hazreti İsa'nın doğduğu Beytüllahim'deki mağaranın replikasına koymasıyla sona erdi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı da törende hazır bulundu. Paçacı, Vatikan'a akredite diğer büyükelçilerle protokol bölümünden geleneksel Noel ayinini takip etti.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, gün içinde Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" hitabını da yapacak.