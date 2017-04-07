Vazife malulü askerlerden çağrı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Askerlik görevini yaparken yaşadıkları kazalar sonucu engelli haline gelen vazife malulleri, gaziler arasındaki ayrımların ortadan kaldırılmasına yönelik gerçekleştirilecek yasal düzenlemelerde kendilerine de yer verilmesini talep ediyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında sivil memurlarla aynı kategoride değerlendirilen ordu vazife malulleri, bundan kaynaklandığını belirttikleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Vazife malulü Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Zeki Dilmen, AA muhabirine, Milli Savunma ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının, gaziler arasında yasadan kaynaklanan bazı farklı uygulamaların giderilmesine yönelik yeni düzenleme üzerinde çalıştığını söyledi.

Bu konuda geçen haftalarda iki bakanlık yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren Dilmen, şöyle konuştu:

"Bizler terör dışı olaylarda yaralanıp engelli haline gelen Mehmetçikleriz. Göreve gidiş gelişte, tatbikatlarda elini, ayağını, gözünü kaybetmiş askerleriz. Askeri üniforma altında yaralandık, bu vatan için çalışırken gazi olduk. Fakat 5434 sayılı Kanun kapsamında değerlendiriliyoruz ve gazilere sağlanan birçok haktan faydalanamıyoruz. Yapılacak yasal düzenlemelerde bu ayrımın da ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz."

- "Bizler kamu görevlisi değiliz ki, askeriz"

Taleplerine yönelik tatmin edici cevaplar alamadıklarını dile getiren Dilmen, "Vazife malulleri olarak toplam sayımız 6 bin küsur kişi. Kimimiz yatalak, kimimiz elsiz, kolsuz, ayaksız zor şartlarda yaşamaya devam ediyor. Yıllarca ötelenen, itelenen, hak verilmeyen bizler, AK Parti hükümetleri döneminde hatırlandık ve bu sayede çoğu hakkımızı aldık. Şimdi tekrar yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil vazife malulleriyle aynı kategoride değerlendirilmek istemediklerini anlatan Dilmen, "Bizler kamu görevlisi değiliz ki, askeriz. Kanunlarımızın emrine göre mecburi vatani görevimizi yapmak için silah altına alındık. İsteğimiz, sivil vazife malullerinden ayrılıp asker kökenli olduğumuzu hissetmek ve bunun için de 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu'na geçmektir." dedi.

Dilmen, 2330 sayılı Kanun kapsamına alınmalarının tüm sıkıntılarını gidereceğini belirterek, "Böylelikle çocuklarımız için yurt, burs imkanları ile sosyal tesislerden, özel hastanelerden yararlanabilme gibi haklarımıza kavuşmuş olacağız. Bunların da devletimize külfet getirmeyeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bizi de dikkate almalarını çok istiyoruz"

Ordu vazife malulü Levent Çenesiz de 2014'te yapılan yasal düzenlemelerle istihdam ve faizsiz konut kredisi gibi haklara ilk kez kavuştuklarına işaret etti.

Çenesiz, şunları kaydetti:

"Bizler, rütbeli ve er ordu vazife malulleri, eğitim, atış, denetleme, tatbikat, intikal ve görev esnasında harp sanatını öğretip uygularken ağır yaralanan kişileriz. 5434 sayılı Kanun kapsamında olmamız nedeniyle 'tazminat', 'madalya' ile 'emsal maaş' uygulaması gibi hakların hiçbirinden faydalanamıyoruz. Kamuda da 'memur' statüsünde istihdam edilmiyoruz. Yeni bir yasal düzenlemenin gündeme geleceği belirtiliyor. Bu noktada bizi de dikkate almalarını çok istiyoruz. Bizim talebimiz, yasal ayrılıkların ortadan kaldırılması ve tüm gazilerin eşit haklara sahip olmasıdır. Hepimiz bu vatan için çalıştık ve bu esnada yaralanarak gazi olduk."