VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

BİTLİS (AA) - Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili kar yağışı ile tipi nedeniyle kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için büyük çaba sarf ediyor.

VEDAŞ ekipleri, merkez ile ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direklerini ve kopan iletken hatlarını onarmak için zor şartlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elektrik direklerini omuzlarında ya da halat yardımıyla kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yüksek dağ yamaçlarına taşıyan ekipler, yoğun bir çalışmanın ardından enerji sorununu gideriyor.

Vatandaşların karanlıkta kalmamaları ve sıkıntı yaşamamaları için yürütülen zorlu çalışmalar, bölge halkının da takdirini topluyor.

Kar ve tipi nedeniyle direklerin devrildiği, iletkenlerin koptuğu Bitlis merkeze bağlı Ağaçdere köyü bölgesinde yürütülen onarım çalışmalarını yerinde inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, bölgede iki elektrik direğinin devrildiğini ve iletken hatlarının koptuğunu söyledi.

- "Ekiplerimiz fedakarca çalışıyor"

Ekiplerin, vatandaşların mağdur olmaması için fedakarca çalıştığını anlatan Uzunselvi, şöyle dedi:

"Kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle birçok köyümüzde enerji nakil hattı direkleri devrilerek iletkenler koptu. Ekiplerimiz yeterli gelmeyince diğer servis ve birimlerdeki arkadaşlarımızı takviye ettik. Yaklaşık 115 kişilik arıza ekibimiz var. 60 kişi de diğer birimlerimizden takviye ettik. Bu çalışmalar için 15 araç takviyesinde bulunduk. Fırtına, kar ve tipide çok zorlu şartlarda çalışma yürüttük. Kırsalda çalıştığımız için insan gücü söz konusu. O yüzden ekiplerimiz fedakarca çalışıyor."

Uzulselvi, vatandaşların evlerinde ve sıcak sobalarının önünde elektriklerinin gelmesini beklediğini, sahada ne tür bir çalışma yürütüldüğü konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

Bir hafta önce 300 köye enerji verilemediğini anımsatan Uzulselvi, elektriği olmayan Bitlis merkezde sadece Döşkaya köyü ile Mutki ve Hizan ilçelerinde de 3'er köyün kaldığını anlattı.

- "Elektrik yokken çok zor şartlarda yaşıyoruz"

Ağaçdere köyünde yaşayan İsmail Gökçür de köylerinde 10 gündür elektrik olmadığını söyledi.

Kar nedeniyle yollar kapalı olduğu için ekiplerin arızanın yaşandığı bölgeye ulaşamadığını anlatan Gökçür, "Yolumuzun açılmasının ardından VEDAŞ ekibi gelerek direkleri dikti. Bugün enerji verebilirler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Elektrik yokken çok zor şartlarda yaşıyoruz. Mumla idare ediyoruz. Her yer karanlık. Evde birbirimizin yüzünü göremiyoruz." diye konuştu.