"Vefa" için patates ayıklıyorlar

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEÜ) çeşitli fakültelerde eğitim gören Afganistanlı öğrenciler, kentteki yardım dağıtım çalışmalarında aktif görev alıyor.

Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi Gençlik Teşkilatı'na üye Afgan öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla yürütülen yardım çalışmaları kapsamında sığınmacılar ile ihtiyaç sahibi diğer ailelere ulaştırılacak gıda yardımlarının hazırlanması ve dağıtımında gönüllü olarak çalışıyor.

Nevşehir'deki depolardan teşkilat yönetimince temin edilen patatesleri çürüklerinden ayırıp, torbalara koyan Afgan öğrenciler, daha sonra bunları kendilerine tahsis edilen araçlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Afgan gençler, Genç Birlik Nevşehir teşkilatınca önümüzdeki günlerde Türkmen Dağı'na uğurlanacak olan gıda tırının hazırlanması için depolarda açıkta bekletilen patatesleri ayıklayıp torbalama çalışmasını sürdürüyor.

Afgan öğrencilerden kamu yönetimi bölümü 2. sınıf öğrencisi Zamanullah Kerim Zamani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında ve diğer zamanlarda üyesi oldukları Genç Birlik tarafından sürdürülen yardım dağıtım çalışmalarında görev almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Zamani, "Afgan öğrenciler olarak biz de Allah rızası için yardım ediyoruz. Depolarda bulunan patatesleri temizliyoruz ve çuvallara dolduruyoruz. Ramazan ayı dışında da sabah namazları sonrası çorba, poğaça dağıtımlarında bizzat yer alıyoruz." dedi.

Kentteki Afgan, Suriye ve Iraklı sığınmacıları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlediklerini anlatan Zamani, daha sonra ise temin edilen yardım malzemelerini buralara götürerek ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Zamani, "Yemek veya başka yardımlar dağıtılıyor. Mültecileri evlerinde ziyaret ediyoruz. Sonra Genç Birlik aracılığıyla ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyoruz. Müslüman olarak boynumuzun borcu." diye konuştu.

Çevre mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Zabiullah Rasaf ise yardım dağıtım noktalarında sığınmacı ailelerin telaşını gördüğünde durumdan etkilendiğini ve bir süredir yardım dağıtım çalışmalarına katıldığını belirtti.

Geçmişte Türkiye'nin Afganistan'a çok yardımda bulunduğunu, kendisinin de halkı adına bu borcu ödemek için elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Rasaf, Türkmen Dağı'na gönderilecek gıda tırına konulması için temin edilen patatesleri temizleme çalışmasında yer aldığını söyledi.

Rasaf, "Her Müslümanın bunu yapması gerekiyor. Müslüman Müslümanın yardımına koşmalı. Nevşehir'deki dağıtımların yanı sıra Suriye'de savaş var ve kötü durumdalar. Bu nedenle Suriyeli kardeşlerimize yardım göndermek için yürütülen çalışmaya katıldım." şeklinde konuştu.

- "Afganistan ile Türkiye arasında bir bağ kurmak istiyorum"

Türk halkının çok yardımsever olduğunu, okulunu tamamlayıp ülkesine döndükten sonra Afganistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağlılığın artması için çalışma yapmak istediğini anlatan Rasaf, şöyle devam etti:

"Türkiye çok güzel ve önemli bir ülke. Allah Türk insanlarından razı olsun. Burada birşeyler öğrenip ülkemde aynısını yapmak istiyorum. Zamanında Türkiye Afganistan'a çok yardım etti, biz de bunun karşılığını ülkemiz adına yapmak istiyoruz. Başka ülkeler bizim birlik olmamızı istemiyorlar. Müslüman ülkelerin bir araya gelerek birlik içinde durmasını hayal ediyorum. "

Kamu yönetimi bölümü 1. sınıf öğrencisi Mustafa Hamka da Türkiye'yi kendileri için ikinci bir vatan olarak gördüklerini, burada yabancılık çekmediğini ve Türk halkını çok sevdiğini dile getirdi.

Hamka, "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Gıda paketlerini mazlum insanlara ve mülteci ailelere dağıtıyoruz. Afgan aileye gittiğimizde bizi görünce çok mutlu oluyorlar. Türkiye'de kendimizi yabancı hissetmiyoruz, bizi seviyorlar biz de Türkleri çok seviyoruz. Aynı kültür içindeyiz burayı ikinci vatanımız olarak görüyoruz." dedi.

Genç Birlik Nevşehir Teşkilat Başkanı Oğuzhan Alkan, kentte eğitim gören Afgan öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, kardeşlik hukuku gereği el ele vererek, ortaya iyi neticeler çıkarabilme amacıyla çalışma yaptıklarını anlattı.

Alkan, "Bağlarımızın daha güçlü olması adına faaliyetlerimizi eğitimlerini ülkemizde sürdüren konuk kardeşlerimizle beraber yapıyoruz. Hem özlediğimiz Osmanlı ruhunu yaşatmış oluyoruz hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yaralarına merhem olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

