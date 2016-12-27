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Vefatının 80'inci yılında "Akif'i Anlamak Asım'ı Yaşamak" etkinliği

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, vefatının 80'inci yılında milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak için "Akif'i Anlamak Asım'ı Yaşamak" etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde,...

Vefatının 80'inci yılında

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, vefatının 80'inci yılında milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak için "Akif'i Anlamak Asım'ı Yaşamak" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Anadolu Mektebi Okuma Grubu öğrencilerince, Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan sergi açıldı ve milli şairin yaşamından örnekler sunuldu.

Sakarya Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'u hakkıyla anmak ve ona minnet borcunu yerine getirmek gerektiğini söyledi.

Kuntoğlu, Mehmet Akif Ersoy'a minnet borcunun, onun eserlerini okuyarak, anlayarak ve hissederek, "Asım" diye çizdiği gençlik idealini diri tutarak ödenebileceğini belirterek, "Ersoy'u hakkıyla anlamak, düşünceleriyle, toplum duyarlılığı ve asilliğiyle tanımayı gerekir. Akif, kalemiyle yazmaktan ziyade, gönlüyle, kalbiyle yazan bir şairdir. O sadece İstiklal Marşımızın şairi, sadece milli şairimiz değil, şair olmanın çok ötesinde bir mütefekkir, bir münevver ve bir gönül insanıdır." diye konuştu.

Mevlüt Kuntoğlu, vefatının 80'inci yılında milli şair, dava ve İslam adamı Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükranla anmanın manevi huzuru içinde olduklarını kaydetti.

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un unutulmaz şiirleri okundu, tiyatro gösterisi sunuldu ve bestelenmiş şiirleri seslendirildi.


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Adapazarı Kültür MerkeziAnadolu Mektebi Okuma GurubuMehmet Akif ErsoySAKARYAVefatının 80. Yılı
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