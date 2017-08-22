Vekaletle kurban kesimleri kayıt altına alınacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vekaletle kurban kesimlerinin kayıt altına alınacağını bildirdi.

Demirtaş, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl vekalet yoluyla kesilecek kurbanların kesimlerini kamera kaydına alarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Hesap verebilir olmayı önemsediklerini dile getiren Demirtaş, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirecek kişilere, kurbanlıklarının kesimi esnasında görüntüsünü kaydederek göstereceklerini belirtti.

Bu uygulamaya önem verdiklerini ifade eden Demirtaş, ''Bize vekalet veren kişilerin kurbanlıkları kesim sırasında isimleri okunarak, duaları edilerek, görüntü kaydı alınacak. Bize vatandaşımız, 'Benim kurbanım nerede kesildi' dediğinde görüntüyü göstereceğiz. Dürüstlük ve şeffaflık çok önemli. Dinin temelinde samimiyet ve dürüstlük vardır. Hesap vereceksin. Bizim dinimizde 'borçlandığın zaman bile yazın' diyor. Her şeyi zamanında ve yerinde yapmalıyız. Delilli olmak ve şaibeleri ortadan kaldırmak gerekiyor. O yüzden bu uygulama ile örnek olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kurban ibadetinin büyük bir vesile olduğunu anlatan Demirtaş, Diyanet Vakfınca 135 ülkede bu yıl kurban kesileceğini hatırlattı.







