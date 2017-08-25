Vekaletle kurban kestirmek isteyenlere alternatifler

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye'de faaliyet gösteren birçok yardım kuruluşu, kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyenlere küçük ve büyükbaş hayvanlar için farklı fiyat alternatifleri sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, vekalet yoluyla kurban kesim kampanyaları Türk Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılayı, Mehmetçik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) başta olmak üzere birçok vakıf ve dernek tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de 275 merkezde, yurt dışında 135 ülke ve 400 bölgede, yaklaşık 275 bin hisse kurban kesimi yapacak TDV, vekaletle kurban kesimi fiyatını yurt içi 850, yurt dışı ise 600 lira olarak belirledi. TDV'nin vekaletle kurban kesim kampanyasına 1 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.

- "Kurban bereketi yıl boyu sürsün"

"Kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla vekaletle kurban kesimi yapacak Türk Kızılayının kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar yurt içi kesim için hisse başı 735, yurt dışı kesim için ise 500 lira ödeyecek.

Kızılay, bu sene yurt içinin yanı sıra Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya ve Güney Asya'ya kadar yaklaşık 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştirecek.



Bu yıl 100 bin vekalete ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılayının kampanyasına vatandaşlar, Kızılayın internet sayfası üzerinden "vekaleten kurban" menülerini kullanarak elektronik işlemle 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 No'lu Kızılay posta çeki hesabı ve ülke genelindeki Kızılay şubelerinden doğrudan yapabiliyor.

Kredi kartına 4 taksit imkanının da bulunduğu kampanya kapsamında kurban etlerinden elde edilecek kavurmalar konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacak.

- Noter onaylı kesim tutanağı

Mehmetçik Vakfı ise vekaletle kurban bağış bedelini 890 lira olarak belirledi. Bu Kurban Bayramı'ndan 68 bin hisseye ulaşmayı planlayan vakıf, bağışçılara isteğe göre noter onaylı kesim tutanağı, kesim CD'si ve kavurma da ulaştırıyor.

TÜGVA ise kurban bağış bedelini 700 lira olarak belirledi. Kurban bağışlarıyla yurtlarda kalan öğrencilere sunulan yemeğe destek ve eğitim hayatlarına katkı sağlanacak.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 89 ülkedeki 1 milyon 726 bin 200 ihtiyaç sahibine 43 bin kurban hissesi ulaştıran İHH İnsani Yardım Vakfı ise bu sene kurban bedelini 620 lira olarak belirledi. Hisse sayısını geçen yılın üzerine taşımayı hedefleyen İHH İnsani Yardım Vakfı bu Kurban Bayramı'nda Afrika'dan Balkanlara, Güneydoğu Asya'dan Ortadoğu'ya ve Latin Amerika'ya 5 kıtada 2 milyon ihtiyaç sahibi ve yetime ulaşmayı amaçlıyor.

"Her kurban lösemili çocuklara can" sloganı olan LÖSEV'in bu yılki kurban bağışı hisse fiyatı 860 lira. LÖSEV söz konusu bağışla kurbanın kesilerek 12 ay boyunca dağıtılmasını ya da lösemili ve kanserli çocukların parasız tedavilerine, ücretsiz eğitimlerine ve diğer sosyal ihtiyaçlarına destek olunması yönünde seçenekler sunuyor.