Veli, öğretmen, öğrenci iş birliği başarı getirdi

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - Ataşehir'deki Esatpaşa Kız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selami Yalçın, merkezi ortak sınava katılan öğrencilerinden 8'inin 120 soruda 120 net yaptığını ve toplam 37'sinin büyük başarı elde ettiğini belirterek, "İstanbul'da tüm ortaokullar arasında en fazla tam net yapan öğrenciler bizden çıktı. Bu başarı, ailelerle beraber kenetlenip, hep beraber elde ettiğimiz bir başarıdır." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi ortak sınavdaki başarının uzun vadeli plan, disiplinli çalışma ve okul-aile iş birliğiyle geldiğini söyledi.

İmam hatip okullarıyla ilgili "meslek liseleriyle aynı kategoride, Anadolu ve fen liselerinin altında" gibi bir imaj oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Yalçın, imam hatiplerin eğitim kalitesinin Anadolu liselerinin üzerinde olduğunu savundu.

Son yıllarda imam hatiplerin sayısının artmasının bazı çevrelerde rahatsızlığa yol açtığını ifade eden Yalçın, "Bir kısım çevreler maksatlı olarak 'İmam hatiplerin sayısı arttı ama içi boş, kalitesi yok.' şeklinde propaganda yapıyor. Oysa ki bunun gerçek olmadığını biliyoruz. Bizim bu anlamda ortak sınavda gösterdiğimiz başarı önemlidir." diye konuştu.

Başarılarında iyi bir ekip oluşturmanın rolünün büyük olduğunu vurgulayan Yalçın, öğrencileri sınava nasıl hazırladıklarını şöyle anlattı:

"İyi kenetlenmiş, iyi motive olmuş bir ekibiz. Profesyonel çalışma neyi gerektiriyorsa bunun en ince hesaplarını yapıp doğru adımlar attık. Haziranda planlarımızı hazırladık. Öğrencilerimiz tatile girmeden önce kurs açılacağını ve hangi yayınların kullanılacağını biliyordu. Yazın ne yapmaları gerektiğinin bilincinde olan öğrencilerimiz eylüldeki kursa hazır geldi. 1 Eylül'den itibaren hafta içi 3 saat, hafta sonu da 8 saat kurslarımız oldu. Stres ve gerilimi en düşük seviyede tuttuk. Ders dışı geziler, piknikler düzenledik. Analiz yetenekleri artsın diye öğrencilerimize 10-20 kitap okutuyoruz yaz döneminde. Öğretmenlerimiz yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin çocuklarımızın sorularına cevap verdi. Öğrencilerimiz evlerinden de ders çalıştıkları her saat WhatsApp üzerinden takıldıkları soruları öğretmenlerine sorup cevabını alıyor. İdealimiz öğrencilerimize sağlam bir şekilde eğitim vermek. Öğrencilerimizin öz güven eksikliği vardı, bu yıl onu da giderdik. Sınava 10 gün kala başarı beklediğimiz öğrencilerimizle bir araya gelip konuştuk. O öğrencilerimiz sonraki denemelerde 120 sorunun tamamını doğru cevapladı. Bu sene mezun olacak 128 öğrencimizden 8'i 120 soruda 120 net, 10'u 119 net, 8'i 118 net, 5'i 117 net, 4'ü 116 net, 2'si de 115 net yaptı. Toplamda 37 öğrencimiz üstün başarı gösterdi. İstanbul'da tüm ortaokullar arasında en fazla tam net yapan öğrenciler bizden çıktı."

Bu yılki sınavın kolay olduğu yolundaki iddialara da değinen Yalçın, "Sınav zor da olsaydı biz bu neticeleri alacaktık. Biz 5. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerimizle yakından ilgilenip sağlam bir dokuma yapıyoruz. Çevre dışından başarılı, zeki, anne-babasının yoğun bir şekilde özel ders aldırıp geliştirdiği çocuklar değil bizim öğrencilerimiz. Bu başarı, ailelerle beraber kenetlenip, hep beraber elde ettiğimiz bir başarıdır. Bu nedenle başarımız tesadüfi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir gün odaya girdiğimizde masada koca bir tencere sarma vardı"



Müdür Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni Çiğdem Uzun ise başarıda öğrencilerin fedakarlığı ve aile olmanın etkili olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin disiplini hiçbir zaman elden bırakmadan çalıştığını ifade eden Uzun, şunları aktardı:

"Öğrenciler, dersten çıkıp aynı sınıfta 10 dakika sonra etüt eğitimine başladılar. Destekleme ve yetiştirme kursları, çocuklarımız için çok değerli. Milli Eğitim Bakanlığımız burada çok faydalı bir işe imza attı. Öğrencilerimiz bıkmadan, usanmadan, severek ders çalıştı. Bir süre sonra Ümraniye ve çevre okullarda okuyan öğrenciler de okulumuzdaki kursları tercih etti. Velilerimiz, öğretmenlere de sahip çıktı. Bir gün odaya girdiğimizde masada koca bir tencere sarma vardı. Velilerimiz getirmiş. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bir yandan çalışıyor, diğer yandan da eğleniyoruz. Köy okullarında yaşanan ortam gibi. Bana ait müdür yardımcısı odasını öğrencilerimizin boş zamanlarsa ders çalışacakları farklı bir sınıfa çevirdik. Sınıf dışında burayı da onların etkin kullandığı bir ortam haline getirdik."

- "Son üç yılda bol bol kitap okuduk"

Öğrenci Sümeyra Kır ise sınavda 120 soruyu da doğru cevapladığını belirterek, düzenli ve tertipli çalışarak başarıya ulaştıklarını söyledi.

Sadece 8. sınıfta değil, daha önceki yıllardan da sağlam bir temel atıp çalışarak başarılı olduklarını belirten Kır, "Sadece ders kitapları, testler değil bunlar dışında da kitaplar okuduk. Okulda öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, evde ise ailemizle bir bütün halinde çalışarak seviyeye geldik. Lisede Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istiyorum." dedi.

Esma Durmuş ise bir plan dahilinde düzenli ve disiplinli çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son üç yılda bol bol kitap okuduk. Öğretmenlerimden, arkadaşlarımdan ve ailemden manevi olarak büyük destek aldım. Yoğun bir çalışma temposuna girdik ama alışınca, zor da gelmedi. Hatta sınav olup bittiğinde kendimizi garip hissettik. Önceliğimiz çalışmaktı. Bir sene boyunca tek bir şansımız vardı ve bunu olabildiğince iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Biraz sosyal aktivitelerden kıstık ama buna değdi. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ne gitmek istiyorum."

Fatma Beyza Aykurt da azimle, bıkmadan, zevkle çalıştıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz yapamadığımız konularda evde de olsak yardım ediyorlardı. Ayrıca hem arkadaşlarımızla hem de öğretmenlerimizle WhatsApp üzerinden yapamadığımız sorularımızı paylaşıp çözüyorduk. Manevi olarak da öğretmenlerimiz ve ailemiz bizleri destekleyip motive ettiler. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ne yerleşmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.