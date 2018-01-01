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Veli ve öğrencileri okulda buluşturan proje 'Koridor Kütüphanesi'

Kırşehir'deki bir ilkokulda kurulan ve sosyal medya aracılığıyla yapılan bağışlarla zenginleştirilen 'Koridor Kütüphanesi' sayesinde veliler ve öğrenciler boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor.

Veli ve öğrencileri okulda buluşturan proje 'Koridor Kütüphanesi'

KIRŞEHİR (AA) - Abdullah Yıldiz - Kırşehir'de, ilkokul koridoruna kurulan ve sosyal medya aracılığıyla yapılan bağışlarla zenginleştirilen kütüphane sayesinde veliler ve öğrenciler kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulu idarecilerinin projelendirdiği "Koridor Kütüphanesi", yaklaşık bir aydır kitapseverlere hizmet veriyor. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile kolilerle kitapların bağışlandığı kütüphanedeki kitap sayısı 900'ü aştı.

Veliler de projeye büyük ilgi gösteriyor. Çocuklarını almak için geldikleri okulda öğrencileri beklerken bahçede durmak yerine koridor kütüphanesine giden veliler, bekleme süresini burada kitap okuyarak değerlendiriyor.

Kütüphanenin bulunduğu koridorun duvarlarına Yunus Emre'den Karacaoğlan'a birçok yazar ve şairin fotoğraflarını asan idareciler, öğrencilerin bu kültürel değerleri tanımalarını ve örnek almalarını hedefliyor.

Kendisi de yazar olan okulun Müdür Yardımcısı Erol Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orhun Abideleri'ni yazan bir ecdadın ve ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak velilerin ve öğrencilerin kitapla tanışmaları için "Koridor Kütüphanesi" projesini mütevazi imkanlarla hayat geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce kurulan kütüphanenin, velilerin ve sosyal medya kullanıcılarının desteğiyle giderek büyüdüğünü ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Okul yönetimi olarak Koridor Kütüphanemizi velilerimizin ve öğrencilerimizin kitapla tanış ve barış içinde olmaları için kurduk. Velilerimiz öğlen aralarında çocuklarını almaya geldiklerinde yaklaşık 25 dakika zaman dilimleri var. Bu sürede öğrencileri beklerken kitap okuyorlar. Beğendikleri, hoşlarına giden kitaplar olursa bunları evlerine götürüp, okuduktan sonra getiriyorlar. Okulumuzda 163 öğrenci var. Bunlardan 40'ı birinci sınıf. Henüz okumaya geçmediler. Diğerlerinin hepsinde ve öğrencilerimizin velilerinde kitaplarımız mevcut. Kütüphanemizde 900 kitap var."

"Koridor Kütüphanesi"ni sosyal medya ile zenginleştiriyorlar

Kütüphaneyi kurduklarında kitap temini için sosyal medya üzerinden kampanya başlattıklarını vurgulayan Kılıç, "Bizi takip eden arkadaşlarımız kampanyaya katılmak için okul adresini istediler. Sosyal medyadan duyurduktan sonra haftada en az bir koli kitap elimize ulaşıyor. Velilerimiz de evlerindeki fazla kitapları kütüphanemize bağışlıyor." diye konuştu.

Koridora Türkiye'nin önemli kültürel değerleri olan yazar ve şairlerin resimlerini de astıklarını anlatan Kılıç, "Yunus Emre, Karacaoğlan, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç ülkemizin en önemli değerlerindendir. Çocuklarımız bunları daha yakından tanısınlar, örnek alsınlar diye resimlerini Koridor Kütüphanemizde sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenci velisi Derya Akbalık, kütüphane kurdukları için okul yönetimine teşekkür ederek, öğle yemeği aralarında burada kitap okuduğunu dile getirdi.

Okulun 3-A sınıfı öğrencisi Arda Şahin de teneffüslerde arkadaşlarıyla kütüphaneye gelerek farklı kitapları okuduklarını ve güzel bilgiler edindiklerini söyledi.

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