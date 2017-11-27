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Veliler servis araçları denetimine katıldı

- Ayvalık'ta bir ortaokulun öğrenci velileri, trafik polislerinin okul servislerini denetleme çalışmalarına katıldı

Veliler servis araçları denetimine katıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki 15 Eylül Ortaokulu öğrencilerinin velileri, trafik ekipleriyle birlikte öğrenci servislerini denetledi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Okul Aile Birliği üyesi veliler öncülüğünde gerçekleşen denetimlerde, servis araçlarının genel kontrolleri, koltuklardaki emniyet kemerleri, ehliyet, ruhsat, sigorta belgeleri, araçlardaki hosteslerin çalışmaları gibi konular incelendi.

Denetimlerle ilgili AA muhabirine açıklama yapan 15 Eylül Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Kader Özgen, çocuklarının sağlıklı bir şekilde okula ulaşabilmelerinin yanı sıra öğrenci servislerinin sorumlu davranıp davranmadığını gözlemleyebilmek için bu denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklarının servis araçlarında güvende olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istedikleri için denetime katıldıklarını belirten Okul Aile Birliği Üyesi Özlem Topuz da "Bu uygulamayı iyi ki yapmışız. Ben şahsen, her anneden, her okuldan, herkesten bu tarz duyarlılık bekliyorum. Ben, bir şey ne kadar çok denetlenirse, o kadar iyi gideceğine inanıyorum. O yüzden de hiç denetlemeyi bırakmayalım. Zira çocuklarımızın başlarına her şeyin gelebileceği bir zamandayız. Bu yüzden bu uygulama çok güzel oldu." dedi.

Okul Aile Birliği Üyesi Namık Tuncel ise çocuklarını kime ve hangi şartlarda emanet ettiklerini yerinde gözlemlediklerini anlatarak şunları söyledi:

"Servis araçları ne durumda? Şoförler ne durumda? Araçların evrakları tam mı? Bunları denetledik. Bu tür çalışmanın bundan sonra özellikle köyler olmak üzere tüm okul servislerinde yapılmasını istiyoruz. Çünkü 'Ah keşke' demekle hiçbir şey geri gelmiyor. Bizim derdimiz, 'Ah keşkeler' olmasın. Bugün her akşam televizyonları açtığımızda trafik kazalarını görüyoruz. Bu kazaların en büyük sebebi ihmalkarlık, umursamazlık, trafik kuralları ihlalleridir. Bunların yanı sıra da biz velilerin sorumsuz davranmaları da bu etkenlerden biri. Ben her velinin ve okul aile birliklerinin yaşadıkları kentlerde emniyet ve jandarmadan destek isteyerek bu tür denetim çalışmalarını rahatlıkla yapabileceklerine inanıyorum."

Okula servis yapan 5 aracın denetlendiği çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk ve eksikliğe rastlanmadığı bildirildi.

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