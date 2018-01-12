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Velilerden okul müdürüne destek

- Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenci velileri, basın yayın kuruluşlarında hakkında yer alan iddialar nedeniyle okul müdürü Necati Yener'e destek açıklaması yaptı

Velilerden okul müdürüne destek

İSTANBUL (AA) - Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenci velileri, okul müdürü Necati Yener'e destek vermek üzere bir araya geldi.

Lise önünde toplanan veliler, "Necati Hoca Yalnız Değilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Veliler adına açıklama yapan Orhan Sağlam, okul müdürü Necati Yener'e iftira atıldığını, bunu kınadıklarını söyledi.

Uzun süredir Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdür ve idaresi üzerinden karalama ve iftira faaliyetleri sürdürüldüğünü öne süren Sağlam, ''Önceki gün bazı CHP'li milletvekillerinin de araya sokulması ile yeni bir çehreye büründü. Bazı medya organlarında okul müdürü Necati Yener'e atfedilen ve asla gerçeği yansıtmayan iftiralarla dolu haberlere üzülerek şahit olduk.'' diye konuştu.

Sağlam, okul müdürünün sınav dönemi bitmiş öğrencilere rahatlamaları, moral bulmaları ve yeni döneme daha zinde başlamaları için bir etkinlik düzenlediğini dile getirerek, "'Sucuk ekmek ikram edecekleri bu organizasyon için sınıfları dolaşarak öğrencileri davet ediyor. Öğrencileri için bu kadar ince ayrıntıları düşünen bir müdürün daveti, hakaretler eşliğinde yapmasını düşünmek nasıl bir mantığın ürünüdür." dedi.

Necati Yener'in bu okulda uzun yıllardır eğitim verdiğini dile getiren Sağlam, "Biz Necati Hocanın yanındayız. Okulumuzun adını karalamak isteyenlerin karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'in okul bahçesinde yapılacak etkinliğe katılmayacağını öğrendiği öğrencileri, sınıflarına çıkarak tehdit ettiği iddia edilmiş, bunun üzerine bazı veliler de Yener hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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