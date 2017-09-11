Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avustralya Avro Rohingya
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Cezayir'de

- Maduro, OPEC'in çabaları sonucu petrol üreticileri için olumlu bir ortamın oluştuğunu söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dünya pazarına istikrarı geri getirme yönündeki çabaları sonucu petrol üreticileri için olumlu bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Maduro, Cezayir meclisinin alt kanadı Halk Meclisi Başkanı Abdulkadir bin Salih ile başkent Cezayir'de görüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Maduro, OPEC'in dünya pazarına istikrarı geri getirme yönündeki çabaları sonucu petrol fiyatlarının adil olması konusunda olumlu bir havanın olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, detay vermeksizin Avusturya'nın başkenti Viyana'da 20 Eylül'de düzenlenecek toplantıda iyi haberlerin geleceğini ifade etti.

OPEC üyeleri ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu bazı OPEC dışı ülkeler, 2016 yılının Kasım ayında Viyana Anlaşması'nı imzalayarak üretime günlük 1,8 milyon varil kısıtlaması getirmişti.

İlk aşamada 2017 yılının Ocak ayından itibaren 6 ay sürdürülmesi planlanan anlaşma, daha sonra Mayıs 2017'de yapılan toplantıda 9 ay daha uzatılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Nicolas MaduroOpecVenezuela Devlet Başkanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5