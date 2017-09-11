Venezuela Devlet Başkanı Maduro Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dünya pazarına istikrarı geri getirme yönündeki çabaları sonucu petrol üreticileri için olumlu bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Maduro, Cezayir meclisinin alt kanadı Halk Meclisi Başkanı Abdulkadir bin Salih ile başkent Cezayir'de görüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Maduro, OPEC'in dünya pazarına istikrarı geri getirme yönündeki çabaları sonucu petrol fiyatlarının adil olması konusunda olumlu bir havanın olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, detay vermeksizin Avusturya'nın başkenti Viyana'da 20 Eylül'de düzenlenecek toplantıda iyi haberlerin geleceğini ifade etti.

OPEC üyeleri ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu bazı OPEC dışı ülkeler, 2016 yılının Kasım ayında Viyana Anlaşması'nı imzalayarak üretime günlük 1,8 milyon varil kısıtlaması getirmişti.

İlk aşamada 2017 yılının Ocak ayından itibaren 6 ay sürdürülmesi planlanan anlaşma, daha sonra Mayıs 2017'de yapılan toplantıda 9 ay daha uzatılmıştı.