İSTANBUL (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Amerika’dan Venezuela’ya askeri operasyon ihtimali tehdidi savruluyor. Şu anda aslında Venezuela’ya karşı gerçekleştirilecek bir askeri operasyon ya da müdahaleyi haklı çıkartmak için kötü bir propaganda yürütülüyor.” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, uydu üzerinden telekonferans sistemiyle düzenlediği uluslararası basın toplantısında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden gazetecinin sorularını yanıtladı. Anadolu Ajansı'nın, İstanbul Venezuela Başkonsolosluğu’nda kurulan görüntülü bağlantıyla izlediği toplantıda Maduro, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerika’dan Venezuela’ya askeri operasyon ihtimali tehdidi savrulduğunu savunan Maduro, "Şu anda aslında Venezuela’ya karşı gerçekleştirilecek bir askeri operasyon ya da müdahaleyi haklı çıkartmak için kötü bir propaganda yürütülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.



“Venezuela’nın emperyalist bir planı yoktur. Ne herhangi bir ülkeyi bombalamıştır ne de işgal etmiştir.” diye konuşan Maduro, “Bizim Latin Amerika’da gerçekleştirmek istediğimiz bütün halklara özgürlük getirmektir.” ifadelerini kullandı. Maduro, Venezuela’nın, İspanya’nın şu anda yaşadığı travmanın içine çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.

- "Venezuela'ya diz çöktürmek istiyorlar"

Kolombiya ve ABD’nin Venezuela’nın iç meselelerini kendi iç meseleleri gibi yansıtmaya çalıştıklarını kaydeden Maduro, "Bu propagandalar sayesinde Venezuela’ya diz çöktürmek istiyorlar. ABD’nin öncülük ettiği emperyalist güçler karşısında boyun eğmeye zorluyorlar. Ben Trump göreve geldiğinde kendisine iki ülke arasındaki büyük farklılıkların bilincinde olarak Bolivar Devrimine yakışır bir şekilde devrim değerlerine göre bir mesaj gönderdim. Bu mesajla iki ülke arasında kurulması gereken diyalog, iki ülke halkları arasında kurulacak barışı öne çıkartmak amacını taşıyordu. Biz bütün ülkelerle saygıya dayalı bir ilişki geliştirmek istiyoruz. Ancak bunun karşılığında demokratik Avrupa ve ABD bize dayatmalarda bulunmaktadır.’’ şeklinde konuştu.

Maduro, dayatmalar karşısında halkının bağımsızlığını her alanda korumak ve emperyalist saldırılara her gereken cevabı vermek durumunda olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bağımsız ülkeler ABD’nin egemenliğini kabul etmiş olsaydı her halde hepimizin sonu gelirdi. Biz ülke halklarının eşitliğine inanıyoruz. Her dinden insanların bir arada bulunacağı bir dünya düzeni varsa biz varız. Venezuela’yı kuşattılar. Suçu benim üzerime de atabilirler evet ben suçluyum, kabul ediyorum ancak size şunu kesinlikle söyleyebilirim, Bolivar Devrimine hiçbir şekilde ihanet etmedim, edilmedi ve edilmeyecek. Bugün 21 Ağustos ve Bolivar Devrimi burada ve ayakta. Bu açıdan uluslararası alabileceğimiz en küçük ölçekte bir destek bile bizim için çok önemli. Ya Venezuela’ya karşı başlatılan emperyalist saldırılar kazanacak ya da Venezuala bağımsızlığı kazanacak.’’

- "Yeni bir seçim gerçekleştireceğiz"

Kendisini diktatör olarak göstermeye çalışanların 18 yılda 21 seçim yapıldığını ısrarla görmezlikten geldiğini ifade eden Maduro, yeni bir seçim gerçekleştireceklerini belirterek, bu seçimlere iktidara zıt, muhalif partilerden de adaylığını koyanlar olduğunu kaydetti.

2018’de gerçekleştirilecek seçimlerde de kendilerinin kazanacağını iddia eden Maduro, şöyle devam etti:

"Hükümetimizi kimseye vermeyeceğiz. 298 aday ile başkanlık yarışına gireceğiz. Bunların hepsi hükümet yanlısı değil hükümete muhalifler de var. Demokrasi için elbette karşıt, zıt adaylar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu demokrasiyi daha da geliştireceğiz. Gerilememiz mümkün değil.’’

Maduro konuşmasında ayrıca Venezuela’da eğitim, sağlık ve yerleşim birimleri konusunda gerçekleştirdikleri projeler hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"İlerleme yönünde geliştirdiğimiz projelerimizin yüzde 70’ini başarmış durumdayız. Bu ilerleme daha da devam edecek. Eğitim sistemi ile ilgili gelişmeler de olumlu ilerliyor. 30 milyondan fazla kişiyi ev sahibi yaptık, 4 yılda bir milyondan fazla yaşam alanı yaptık, bizim yaptığımız güzel şeyleri uluslararası basın yansıtmıyor.’’

Emeklilik maaşına yüzde otuz zam yaptıklarını da anlatan Maduro, dünya liderlerini Venezuela'ya davet etti. Maduro, "Gelin ve görün. Bize daha ne kadar iyi olabiliriz anlatın. Fikirlerinize ihtiyacımız var." dedi.

- "Türkiye ile ilişkiler çok iyi boyutlarda"

Türkiye'den bir basın mensubunun sorusunu da yanıtlayan Maduro, Türkiye ile ilişkilerinin şu anda çok iyi boyutlarda olduğunu ve bu ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için büyük bir arzu içinde olduklarını söyledi.